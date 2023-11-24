Распоряжением президента разрешены сделки с акциями «Русского угля»

Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями АО «Русский уголь», принадлежащими кипрским офшорам. Как сказано в его распоряжении, 1,031 млн акций «Русского угля», принадлежащих кипрской Claverly Holdin Ltd, разрешено приобрести ООО «Единая угольная компания РУ», а 103,13 тыс. бумаг, принадлежащих Kilton Overseas Ltd, – компании «Омега».

При этом покупателям акций распоряжением президента разрешено передать в залог банку ВТБ 100% акций АО «Амурский уголь», 100% АО «Красноярсккрайуголь», 100% долей ООО «Разрез «Кирбинский» (производственные активы «Русского угля) и 100% долей ООО «Омега», а компании «Красноярсккрайуголь» передать в залог ВТБ 100% долей в ООО «Разрез «Саяно-Партизанский».

В 2021 году добыча угля предприятий «Русского угля» в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области составила 14,7 млн т.

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Игорь Лавренков, Кемерово