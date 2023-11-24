В Туапсе мошенник осужден за продажу несуществующих путевок в ВДЦ «Орленок»

Туапсинский районный суд признал жителя Еврейской АО Николая Булатова виновным в мошенничестве и приговорил его к году исправительных работ, приговор опубликован на сайте суда. Злоумышленник обещал родителям учащихся спортивной школы организовать отдых детей во всероссийском детском центре «Орленок», получал авансы и переставал выходить на связь.

Судом установлено, что летом 2021 года Николай Булатов приехал в Туапсинский район и там познакомился с заместителем директора спортивной школы из Забайкальского края. Злоумышленник представился сотрудником центра по спортивной подготовке Краснодарского края и сообщил, что он якобы осуществляет набор детей во всероссийский детский центр «Орленок». Николай Булатов предложил заместителю директора спортшколы определить кандидатов на поездку и согласовать вопрос с родителями учащихся. После этого родители, введенные в заблуждение, перевели на счет господина Булатова средства в общей сумме 45 тыс. руб. якобы в виде аванса за путевки в «Орленок». Поскольку злоумышленник не выполнил своих обязательств, граждане обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба потерпевшим.

Николай Булатов полностью признал вину и возместил нанесенный ущерб. После оглашения приговора, не связанного с лишением свободы, подсудимый был освобожден из-под стражи.

Анна Перова, Краснодар