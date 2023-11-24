СКР проведет проверку после ЧП с ребенком, который упал в люк в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как девятилетний мальчик провалился в открытый канализационный колодец в Екатеринбурге. Как сообщили в Следственном комитете России, такое поручение дано и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Кроме того, он должен будет сообщить о причинах произошедшего.

По данным издания Е1, инцидент произошел вечером 22 ноября на перекрестке улиц Технической и Ангарской. Мама мальчика рассказала, что ребенка вытащили прохожие, при падении он ударился головой. «Сын возвращался из школы домой, шел боком, разговаривал с друзьями и упал в люк прямо у пешеходного перехода. Он зацепился и повис, одноклассники пытались его вытащить, но сил не хватило. Он кричал: "Помогите!" И проходившие мимо парни лет 17–18 спасли его»,— рассказала мама пострадавшего мальчика изданию.

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