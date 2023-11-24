Гарантийный фонд Ростовской области. Как получить кредит без залога?

Ни для кого не секрет, что на Дону наблюдается последовательный рост числа малых и средних предприятий. Ростовская область и в нынешнем году вошла в десятку регионов-лидеров по развитию МСП в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Фото: предоставлено пресс-службой НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"



На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 175 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, на которых занято более 700 тысяч человек. Наш регион является одним из центров компетенций поддержки малого и среднего бизнеса. В Ростовской области эффективно работает инфраструктура содействия бизнесу. С инструментами АНО МФК "РРАПП" (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства) донской бизнес знаком неплохо. Чем занимается АО "Региональная лизинговая компания Ростовской области" ясно из названия (а то, что она является одним из институтов поддержки бизнеса в регионе, говорит еще и о том, что заемщики АО «РЛК» пользуются льготными ставками по лизинговым продуктам). А то, чем занимается НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» не всегда понятно. А между тем, по итогам 9 месяцев 2023 года НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» вошел в топ 3 по количеству выданных поручительств среди РГО нашей страны. Во исполнение поручений губернатора региона В.Ю.Голубева по содействию развития конкуренции, а также в целях популяризации продуктов гарантийного фонда, специалистами фонда в текущем году проводятся обучающие мероприятия в муниципалитетах области. Предприниматели области получили исчерпывающую информацию о мерах поддержки бизнеса. О популярных гарантийных продуктах. О том, как с помощью последних, можно кратно расширить свой бизнес и получить кредит. Обучающие мероприятия будут идти до конца года. Ссылка на онлайн формат, как и само расписание семинаров и вебинаров всегда можно найти на сайте dongarant.ru

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Фото: предоставлено пресс-службой НКО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"



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