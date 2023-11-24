В Ульяновске двух жителей заподозрили в уклонении от воинской службы

Возбуждено 24 уголовных и административных дела в отношении жителей Ульяновска во время осеннего призыва в Вооруженные Силы РФ. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В частности, в отношении двух граждан возбуждены уголовные дела, по одному – проводится проверка, материал находится в Следственном управлении Следственного комитета»,— говорится в сообщении.

Уголовные дела касаются фактов уклонения от воинской службы. Подозреваемым грозят принудительные работы на срок до двух лет, шестимесячный арест либо до двух лет лишения свободы.

Георгий Портнов