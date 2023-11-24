Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославские судебные приставы арестовали машину церковного старосты за долг

В Ярославской области судебные приставы арестовали машину церковного старосты из-за его долга в 500 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В УФССП по Ярославской области рассказали, что 44-летний местный житель задолжал налоговым и кредитным организациям 0,5 млн руб. «Мужчина стал старостой храма, надеясь, что работа по ведению хозяйства поможет ему не только искупить грехи, но и простить крупные долги»,— говорится в сообщении ведомства.

Судебные приставы не смогли взыскать долги с расчетных счетов из-за отсутствия денег, поэтому объявили в розыск машину церковного старосты. Машину должник пытался скрыть от приставов, однако ее нашли, арестовали и отправили на специализированную стоянку. Если церковный староста не оплатит долг, его машину продадут на торгах.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...