Ярославские судебные приставы арестовали машину церковного старосты за долг

В Ярославской области судебные приставы арестовали машину церковного старосты из-за его долга в 500 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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В УФССП по Ярославской области рассказали, что 44-летний местный житель задолжал налоговым и кредитным организациям 0,5 млн руб. «Мужчина стал старостой храма, надеясь, что работа по ведению хозяйства поможет ему не только искупить грехи, но и простить крупные долги»,— говорится в сообщении ведомства.

Судебные приставы не смогли взыскать долги с расчетных счетов из-за отсутствия денег, поэтому объявили в розыск машину церковного старосты. Машину должник пытался скрыть от приставов, однако ее нашли, арестовали и отправили на специализированную стоянку. Если церковный староста не оплатит долг, его машину продадут на торгах.

Алла Чижова