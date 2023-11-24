Губернатор Глеб Никитин проведет прямую линию с нижегородцами 7 декабря

Прямая линия губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с жителями региона пройдет 7 декабря. Начало мероприятия запланировано на 13:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вопросу губернатору можно задать через официальный сайт областного правительства или через колл-центр по телефонам 8-(831)-233-01-00 и 8-(800)-775-22-21. Трансляцию прямой линию можно будет посмотреть в эфире региональных телекомпаний и в социальных сетях областного правительства.

Как писал «Ъ-Приволжье», первая прямая линия губернатора и жителей области прошла в сентябре 2021 года. Глава региона три часа отвечал на вопросы нижегородцев. Позже это мероприятие просили признать незаконным, так как прямая линия прошла накануне выборов в областное заксобрание и Госдуму РФ.

Вторая прямая линия состоялась в ноябре 2022 года. После нескольких часов общения глава региона посетовал, что, судя по вопросам, до жителей региона плохо доходит информация о том, что региональные сделали для развития региона.

Андрей Репин