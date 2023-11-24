В Башкирии понизили класс такси до Евро-2 из-за санкций

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании приняли в трех чтениях законопроект о замене экологического класса легкового такси с Евро-3 на Евро-2. Изменения вносятся в статью республиканского закона «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом …».

В пояснительной записке отмечается, что приходится понизить класс автомобилей из-за санкционных ограничений. Автопроизводители вынуждены временно перейти на производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-2, говорится в материалах к законопроекту. Согласно реестру выданных разрешений, в Башкирии 2,7% таксистов используют автомобили класса не выше Евро-2.

Некоторые депутаты высказали опасение, что инициатива негативно скажется на экологии.

«В Китае такси и общественный транспорт в течение двух лет должны на 100% стать электрическими. Может быть, мы тоже когда-нибудь этого дождемся»,— отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов.

Стандарт Евро-2 был принят правительством России в 2005 году. В Евросоюзе Евро-2 был заменен стандартом Евро-3 в 1999 году.

Влада Шипилова

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