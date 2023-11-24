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Жителя Шахуньи осудят за крупную партию контрафактного алкоголя и табака

В Шахунье сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя. У него были изъяты крупные партии немаркированного алкоголя и табака, которые летом 2022 года шахунец незаконно покупал для последующей продажи.

В общей сложности полицейские изъяли 5,6 тыс. бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции и более 6 тыс. пачек сигарет с признаками подделки на общую сумму свыше 2 млн руб. Водку и сигареты без акцизных марок обвиняемый мелким оптом поставлял в магазины Шахунского, Тоншаевского и Уренского районов области, а также торговал контрафактом на дому.

Горожанину предъявили обвинения по ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере» и ст. 171.3 «Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере». За эти преступления обвиняемому грозит уголовная ответственность – до шести лет лишения свободы. Дело будет слушаться в Шахунском районном суде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

Иван Сергеев

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