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«Башкирское управление буровых работ» погасило долги по зарплате

ООО «Башкирское управление буровых работ» погасило задолженность по выплате зарплаты 166 вахтовикам на общую сумму 20,4 млн руб., сообщила пресс-служба Гострудинспекции по Башкирии.

Ранее в надзорное ведомство обратился один из сотрудников компании, сообщивший о задержке выплаты зарплаты с июня этого года.

Гострудинспекция установила задолженность по выплате зарплаты с сентября текущего года.

В настоящее время задолженность погашена, сообщили в ведомстве. В адрес работодателя внесено предостережение.

ООО «Башкирское управление буровых работ», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2009 года в Ишимбае. Владельцы — Наталья Коннова, Георгий Лисицкий (по 35%) и Дмитрий Чугайнов (30%). Выручка в 2022 году составила 253,2 млн руб., убыток — 41,84 млн руб.

Майя Иванова

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