Глава СК потребовал доклад о расследовании повреждения могил участников СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения захоронений на миасском кладбище. Об этом сообщают в центральном аппарате СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В социальных медиа получила распространение информация о том, что на кладбище в городе Миассе неустановленными лицами были повреждены захоронения участников специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту региональные следственные органы расследуют дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Речь идет, в частности, о могиле врача-реаниматолога Олега Марченко, который погиб в зоне СВО. На месте его захоронения неизвестные подожгли венки, пламя повредило также крест и флаги на соседних могилах участников спецоперации. Накануне глава Миасса Егор Ковальчук сообщил, что власти города восстанавливают места захоронения.

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