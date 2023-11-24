«Приора» влетела в дерево в Кущевском районе Кубани, пострадал ребенок

Утром 23 ноября в Кущевском районе Кубани произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Отечественный автомобиль влетел в дерево на трассе между станицами Староминская и Кущевская, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

По данным ведомства, 37-летняя водитель «Лада Приора» слишком разогналась и вылетела с дороги. Автомобиль врезался в дерево.

В результате аварии травмы получили сама водитель и ее восьмилетняя пассажирка. В ведомстве отметили, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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