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В колонию строгого режима пытались переправить партию мобильных телефонов

В исправительной колонии №9 ГУФСИН по Пермскому краю предотвращена попытка доставки запрещенных предметов на режимную территорию учреждения. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУФСИН.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела во время досмотра автомашины с продуктами были обнаружены девять мобильных телефонов, два зарядных устройства, две гарнитуры, а также 13 сим-карт.

В настоящее время по факту попытки доставки запрещенных предметов проводится проверка.

Исправительная колония №9 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в Соликамске и имеет строгий режим содержания. В состав колонии также входит больница и участок колонии-поселения. В учреждении отбывают наказание более 2 тыс. осужденных.

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