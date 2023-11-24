Под Краснодаром в лобовом ДТП погибли оба водителя

В станице Старокорсунской произошла авария, в которой погибли оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло утром 24 ноября на 19 км (+100 м) автодороги «Краснодар — Кропоткин — гр-ца Ставропольского края». Водитель koda выехала на встречную полосу и столкнулась с Peugeot.

Сотрудники Госавтоиспекции на месте аварии регулируют дорожное движение для избежания заторов.

Татьяна Ручкина

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