Под Краснодаром в лобовом ДТП погибли оба водителя
В станице Старокорсунской произошла авария, в которой погибли оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ДТП произошло утром 24 ноября на 19 км (+100 м) автодороги «Краснодар — Кропоткин — гр-ца Ставропольского края». Водитель koda выехала на встречную полосу и столкнулась с Peugeot.
Сотрудники Госавтоиспекции на месте аварии регулируют дорожное движение для избежания заторов.
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