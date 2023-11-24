В Ростове частично запретят остановку транспорта на ул. Максима Горького

С 17 декабря в Ростове-на-Дону будет запрещена остановка и стоянка транспорта на ряде участков ул. Максима Горького. Об этом предупреждает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения аддминистрации города.

Так, планируется запретить остановку и стоянку автомобилей на отрезке ул. Максима Горького от строения № 59/32 до пер. Братского по южной стороне, а также от дома № 29 до пер. Братского по северной стороне.

Аналогично ограничат остановку и парковку на участке от строения № 68/81 до пер. Островского по южной стороне и от строения № 75/78 до пер. Островского по северной стороне.

Также запрет на остановку и стоянку введут от дома № 50 до пер. Халтуринского по южной стороне.

Будет ограничена парковка и остановке перед пр. Буденновским от строения № 72 по ул. Максима Горького.

Анастасия Назарова