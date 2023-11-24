«Пермский свинокомплекс» может найти своего нового владельца в конце января

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» в пятый раз выставил на продажу имущественный комплекс предприятия. Как сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, торги начнутся в понедельник, 27 ноября, и продлятся до 26 января 2024 года. Аукцион проходит методом публичного предложения: цена на лот снижается каждые три дня на 5%. Стартовая цена комплекса — 1,2 млрд руб. На последнем этапе имущество можно будет купить за 62 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, состоялось уже четыре аукциона. Имущество должника продавалось за 1,36 млрд руб., затем цена продажи снизилась до 1,23 млрд руб. Ни одни торги не заинтересовали претендентов.

В имущество свинокомплекса входят принадлежащие АО земельные участки, здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь, а также товарный знак предприятия и его дебиторская задолженность.

АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО «Майский мясокомбинат», подконтрольное пермскому бизнесмену Артему Болдыреву. Ранее господин Болдырев сообщал, что в дальнейшем планирует приобрести с торгов и производственные мощности краевого АО, модернизировать предприятие и расширить его профиль.