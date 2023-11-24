Массовое ДТП с автобусом произошло на северном участке КАД в Петербурге

Крупная авария утром в пятницу, 24 ноября, затрудняет движение на северном участке КАД в Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о массовом ДТП поступила в 08:50. На 23-м км внутреннего кольца, в районе развязки с проспектом Энгельса столкнулись автобус без пассажиров и три автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.

В настоящий момент на месте ДТП находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая, ГИБДД. Движение на северном участке КАД затруднено.

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