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В Самарской области в метель столкнулись два легковых авто и микроавтобус

ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса произошло в Самарской области в пятницу утром. Происшествие случилось в 7:55 (MSK+1) в Ставропольском районе на 3,03 км автодороги «Димитровград – Узюково – Тольятти». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель 2004 года рождения за рулем автомобиля LADA Priora двигался со стороны села Васильевка в направлении поселка Рассвет. Во время обгона он выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и врезался в машину Lada Priora под управлением водителя 1964 года рождения.

От удара второй автомобиль продолжил движение и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. Последний двигался со стороны Васильевки в направлении Рассвета.

В момент аварии пассажиров в микроавтобусе не было. В результате происшествия водители легковых автомобилей получили травмы.

Георгий Портнов

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