Из окна уфимской школы выпал школьник

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы проводит проверку по факту падения семиклассника из окна школы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о школе №80 имени Александра Матросова на Кольцевой улице.

По предварительным данным, во время перемены школьник выпал из окна на первом этаже.

Прокуратура установит обстоятельства случившегося, даст оценку действиям должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы, говорится в сообщении ведомства.

Майя Иванова

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