Чиновница красноярского минздрава выплатила 14 млн руб за просроченные лекарства

В Красноярском крае суд взыскал с бывшего начальника отдела регионального минздрава 14,5 млн руб. ущерба за испорченное лекарство для онкобольных.

По данным прокуратуры края, минздрав еще в 2018 году сформировал потребность региона в таких лекарствах в объеме 2,3 тыс. упаковок при реальной востребованности препарата – 748 упаковок. Руководитель отдела организации лекарственного обеспечения в министерстве не учла историю и объемы отпуска препарата в предыдущие годы и не спрогнозировала реальную потребность противоопухолевого препарата на 2019 год.

Фактически регионом было закуплено 1 725 упаковок на сумму около 30 млн руб. При этом в цене была учтена скидка на покупку лекарства с меньшим сроком годности – от 11 до 13 месяцев, вместо общего срока действия лекарства в 4 года, пояснили в прокуратуре. В итоге большая часть невостребованных лекарств испортилась. Остаток на складе составил 857 упаковок с 5 флаконами с порошком в каждой (всего 4285 шт.). Ущерб краевому бюджету составил более 14,5 млн руб.

В отношении чиновницы прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Но из-за истечения сроков давности оно было прекращено.

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Оксана Павлова