Жителя Феодосии задержали за отправку на Украину компонентов военной авиатехники

Сотрудники ФСБ задержали в Феодосии гражданина РФ, завербованного украинскими спецслужбами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, россиянин переправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике.

Задержанного подозревают в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (госизмена). По данным ведомства, житель Крыма действовал в интересах представителей украинских спецслужб. За деньги он искал и поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике российского производства.

Завербованного заключили под стражу. Ведется следствие.

Татьяна Ручкина

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