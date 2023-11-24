ЛСП, «Парфюмер» и Александр Петров во «Дворце»
Какие концерты, спектакли и кинокартины можно посетить в Челябинске с 25 ноября по 1 декабря
На ближайшей неделе в Челябинске состоятся концерты как групп – «ЛСП», «Бумер», «ЛЕДЪ», так и сольных исполнителей – CMH, «тринадцать карат» и Mayot. Помимо них выступит и рок-оркестр CAGMO. В театре можно посетить спектакль «Парфюмер» и премьеру «Я – метеорит». В кинотеатре – фильмы «Дворец», «Хоккейные папы» и «Белый список». Список мероприятий подготовил «Ъ-Южный Урал».
Концерты
В «Галактике развлечений» 25 ноября пройдет концерт исполнителя Crazy Mega Hell (Руслан Тушенцов). Рэпер отправляется в последний мини-тур перед своим долгим перерывом. Челябинск станет первым городом, где прозвучит новый релиз Руслана «RAW». Стоимость билета от 1199 до 2299 рублей.
ЛСП
Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ
В Галактике развлечений 26 ноября выступит группа «ЛСП» с эксклюзивной программой «U*P*». Она включает в себя песни, которые еще ни разу не исполнялись вживую. Группа с обновленным составом также исполнит и свои хиты, полюбившиеся фанатам. Стоимость билетов от 2,5 тыс. руб.
В «Максимилиансе» 28 ноября состоится концерт группы «Бумер». Их музыка – это смесь танцевального шансона, стиля 80-ых и рока. На концерте прозвучат такие хиты, как «Не плачь», «Москва-Магадан», «Не люби её», «Караван» и многие другие. Стоимость билета – от 1,2 до 2 тыс. руб.
В «Галактике развлечений» 30 ноября выступит рэпер под псевдонимом «тринадцать карат». Артист в своих песнях сочетает такие музыкальные жанры, как хип-хоп и рок. Многие баллады исполнителя основаны на реальных историях из его жизни. Стоимость билета от 1,5 до 3 тыс. руб.
Во Дворце культуры железнодорожников 30 ноября выступит рок-оркестр CAGMO и исполнит песни популярной метал-группы System of a Down. Сочетание струнных и ударных инструментов, фортепиано, рока и восточных мотивов дадут совершенно новое звучание знаменитым композициям SOAD. Стоимость билета – 1,3-3,5 тыс. руб.
В клубе OZZ 1 декабря пройдет концерт группы «ЛЕДЪ». Участники исполняют музыку в жанре «фолк», наполненную текстами о скандинавских мифах, северной природе и предках. Группа выступит в расширенном составе и с обновленной программой. Стоимость билетов – от 1,2 до 2,5 тыс. руб.
В Галактике развлечений 1 декабря состоится сольный концерт Mayot. Исполнитель впервые после вступления в команду Random Crew едет по городам в рамках своего осеннего тура. В нем он представит свой новый альбом «Оба». Гости концерта смогут услышать и его знаменитые хиты – «Море», «Растет», «В моих мыслях». Стоимость билетов – от 1,9 до 4,6 тыс. руб. в зависимости от места.
Спектакли
В Театре ЧТЗ 29 ноября поставят спектакль «Парфюмер» по мотивам одноименной книги Патрика Зюскинда. Главного героя, убивающего ради получения лучшего аромата, сыграет актер Андрей Носков. Световые эффекты, продуманные образы, музыка и хореография помогают погрузить зрителей во внутренний мир Жана Батиста Гренуя. Стоимость билета от 1,5 до 5 тыс. руб.
В Камерном театре 29 ноября состоится премьера спектакля «Я – метеорит». Это первая постановка, которая посвящена падению метеорита в Челябинске. Ее написал по заказу Камерного театра драматург Ринат Ташимов. Режиссер Олег Хапов, реализующий спектакль, говорит, что «речь пойдет не столько о космическом явлении, сколько о том, как изменились судьбы людей в связи с падением метеорита». Стоимость билета – от 200 руб.
Кино
Актер Александр Петров на премьере фильма «Дворец»
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В челябинских кинотеатрах покажут фильм «Дворец» с Александром Петровым в главной роли. Режиссером кинокартины является Роман Полански. Сюжет строится вокруг отеля в Швейцарии, где богатые гости и знаменитости ожидают начала Нового года. Именно ночью раскроются их странности, тайны и пороки. Со стоимостью билета в зависимости от кинотеатра и времени можно ознакомиться на официальных сайтах покупки билетов.
В челябинских кинотеатрах также можно посмотреть новый российский фильм «Хоккейные папы». В кинокартине сыграли знаменитые актеры, например, Алексей Бардуков, Анна Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, а также певица Полина Гагарина. Главный герой Андрей – тренер деткой хоккейной команды, узнающий, что единственный ледовый дворец в городе снесут. Чтобы это предотвратить, он собирает команду для победы в хоккейном турнире. Со стоимостью билета в зависимости от кинотеатра и времени можно ознакомиться на официальных сайтах покупки билетов.
В кинотеатрах Челябинска покажут фильм «Белый список» с Алексеем Серебряковым в главной роли. Действие в фильме происходит весной 2015 года в небольшом подмосковном городе. Именно туда направляют ветерана Короткова и молодого следователя Лазарева для расследования самоубийства местной школьницы. Поиск виновных затягивается, но герои выяснят, что разгадка преступления была совсем рядом.