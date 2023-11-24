ЛСП, «Парфюмер» и Александр Петров во «Дворце»

На ближайшей неделе в Челябинске состоятся концерты как групп – «ЛСП», «Бумер», «ЛЕДЪ», так и сольных исполнителей – CMH, «тринадцать карат» и Mayot. Помимо них выступит и рок-оркестр CAGMO. В театре можно посетить спектакль «Парфюмер» и премьеру «Я – метеорит». В кинотеатре – фильмы «Дворец», «Хоккейные папы» и «Белый список». Список мероприятий подготовил «Ъ-Южный Урал».

Концерты

В «Галактике развлечений» 25 ноября пройдет концерт исполнителя Crazy Mega Hell (Руслан Тушенцов). Рэпер отправляется в последний мини-тур перед своим долгим перерывом. Челябинск станет первым городом, где прозвучит новый релиз Руслана «RAW». Стоимость билета от 1199 до 2299 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЛСП

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ ЛСП

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

В Галактике развлечений 26 ноября выступит группа «ЛСП» с эксклюзивной программой «U*P*». Она включает в себя песни, которые еще ни разу не исполнялись вживую. Группа с обновленным составом также исполнит и свои хиты, полюбившиеся фанатам. Стоимость билетов от 2,5 тыс. руб.

В «Максимилиансе» 28 ноября состоится концерт группы «Бумер». Их музыка – это смесь танцевального шансона, стиля 80-ых и рока. На концерте прозвучат такие хиты, как «Не плачь», «Москва-Магадан», «Не люби её», «Караван» и многие другие. Стоимость билета – от 1,2 до 2 тыс. руб.

В «Галактике развлечений» 30 ноября выступит рэпер под псевдонимом «тринадцать карат». Артист в своих песнях сочетает такие музыкальные жанры, как хип-хоп и рок. Многие баллады исполнителя основаны на реальных историях из его жизни. Стоимость билета от 1,5 до 3 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 30 ноября выступит рок-оркестр CAGMO и исполнит песни популярной метал-группы System of a Down. Сочетание струнных и ударных инструментов, фортепиано, рока и восточных мотивов дадут совершенно новое звучание знаменитым композициям SOAD. Стоимость билета – 1,3-3,5 тыс. руб.

В клубе OZZ 1 декабря пройдет концерт группы «ЛЕДЪ». Участники исполняют музыку в жанре «фолк», наполненную текстами о скандинавских мифах, северной природе и предках. Группа выступит в расширенном составе и с обновленной программой. Стоимость билетов – от 1,2 до 2,5 тыс. руб.

В Галактике развлечений 1 декабря состоится сольный концерт Mayot. Исполнитель впервые после вступления в команду Random Crew едет по городам в рамках своего осеннего тура. В нем он представит свой новый альбом «Оба». Гости концерта смогут услышать и его знаменитые хиты – «Море», «Растет», «В моих мыслях». Стоимость билетов – от 1,9 до 4,6 тыс. руб. в зависимости от места.

Спектакли

В Театре ЧТЗ 29 ноября поставят спектакль «Парфюмер» по мотивам одноименной книги Патрика Зюскинда. Главного героя, убивающего ради получения лучшего аромата, сыграет актер Андрей Носков. Световые эффекты, продуманные образы, музыка и хореография помогают погрузить зрителей во внутренний мир Жана Батиста Гренуя. Стоимость билета от 1,5 до 5 тыс. руб.

В Камерном театре 29 ноября состоится премьера спектакля «Я – метеорит». Это первая постановка, которая посвящена падению метеорита в Челябинске. Ее написал по заказу Камерного театра драматург Ринат Ташимов. Режиссер Олег Хапов, реализующий спектакль, говорит, что «речь пойдет не столько о космическом явлении, сколько о том, как изменились судьбы людей в связи с падением метеорита». Стоимость билета – от 200 руб.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Александр Петров на премьере фильма «Дворец»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Актер Александр Петров на премьере фильма «Дворец»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах покажут фильм «Дворец» с Александром Петровым в главной роли. Режиссером кинокартины является Роман Полански. Сюжет строится вокруг отеля в Швейцарии, где богатые гости и знаменитости ожидают начала Нового года. Именно ночью раскроются их странности, тайны и пороки. Со стоимостью билета в зависимости от кинотеатра и времени можно ознакомиться на официальных сайтах покупки билетов.

В челябинских кинотеатрах также можно посмотреть новый российский фильм «Хоккейные папы». В кинокартине сыграли знаменитые актеры, например, Алексей Бардуков, Анна Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, а также певица Полина Гагарина. Главный герой Андрей – тренер деткой хоккейной команды, узнающий, что единственный ледовый дворец в городе снесут. Чтобы это предотвратить, он собирает команду для победы в хоккейном турнире. Со стоимостью билета в зависимости от кинотеатра и времени можно ознакомиться на официальных сайтах покупки билетов.

В кинотеатрах Челябинска покажут фильм «Белый список» с Алексеем Серебряковым в главной роли. Действие в фильме происходит весной 2015 года в небольшом подмосковном городе. Именно туда направляют ветерана Короткова и молодого следователя Лазарева для расследования самоубийства местной школьницы. Поиск виновных затягивается, но герои выяснят, что разгадка преступления была совсем рядом.

Ольга Воробьева