В Челябинской области за утро произошло два ДТП с маршрутками

Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов ПАЗ произошли в Челябинской области утром 24 ноября. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Первое ДТП случилось в 6:15 в Еманжелинском районе. На 54 км трассы Челябинск – Троицк 60-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего из поселка Кленовка в Еманжелинск, совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части. В результате ДТП 42-летний пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение. В автобусе в момент аварии было шесть пассажиров, никто из них не пострадал.

Еще одно ДТП с участием автобуса произошло в Копейске. По предварительным данным, 35-летняя местная жительница, управляя автомобиль BMW X1, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась со встречным ПАЗом, который следовал по маршруту №302 из села Калачево до Центрального автовокзала в Челябинске. После этого автобус и BMW съехали в противоположные кюветы.

В результате ДТП травмы получила водитель BMW. В автобусе никто не пострадал. Всего там ехали 10 пассажиров.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте