В Башкирии инвалидов СВО будут бесплатно обслуживать на дому

Курултай Башкирии принял в окончательном чтении поправки к закону «О социальном обслуживании граждан в РБ», расширяющие перечень получателей бесплатной помощи на дому. В число таких категорий отнесены инвалиды боевых действий, в том числе бойцы, участвующих в специальной военной операции и ставшие инвалидами при выполнении боевых задач.

До принятия поправок право на социальное обслуживание на дому в полустационарной и стационарной форме имели инвалиды и участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя», жители республики, работавшие в период Великой Отечественной войны на военных объектах, в прифронтовой полосе, а также интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

В перечень социальных услуг на дому входит уборка, стирка, приготовление еды, помощь с гигиеническими процедурами и др. В Курултае отмечали, что законопроект имеет важное значение для комплексной социальной защиты участников СВО, получивших инвалидность при выполнении боевых задач.

Наталья Балыкова

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