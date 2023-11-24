Средний чек автокредита в Удмуртии вырос до 1,34 млн рублей

По итогу октября средний чек кредита, полученного жителями Удмуртии на покупку автомобиля, составил 1,34 млн руб. Объем оказался на 3,5% больше показателя за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба НБКИ. Регион оказался на последней строчке в рейтинге среди 30 субъектов-лидеров по данному показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В целом по России средний размер выданных автокредитов составил 1,56 млн руб., увеличившись на 4,5% по сравнению с сентябрем. Это очередное рекордное значение данного показателя. Традиционно самой наибольшая динамика сложилась в Москве — 2,04 млн руб., Московской области — 1,85 млн руб., Санкт-Петербурге — 1,83 млн руб.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний чек кредита непрерывно растет с февраля 2023 года. Такой динамике способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран.