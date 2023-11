Китайская компания вложит в строительство завода в Башкирии около 5 млрд рублей

Китайская компания Jiangxi Sino-Ocean Willie Industrial намерена вложить в строительство крупного фиброцементного завода в Башкирии около 5 млрд руб., сообщила пресс-служба главы республики. Перспективы строительства обсудили в рамках Международной недели бизнеса во время встречи главы Башкирии Радия Хабирова с делегацией китайской компании, которую возглавил председатель правления Хуанг Ши Хуа.

Хуанг Ши Хуа сообщил, что компания планирует выпускать огне- и влагостойкие плиты.

«Мы хотим, чтобы этот проект стал одним из флагманских в нашей республике со стороны Китая, — подчеркнул Радий Хабиров. — Готовы предложить компенсацию затрат на инженерную инфраструктуру, обеспечим трудовыми ресурсами, а также предоставим налоговые льготы и освободим от уплаты таможенных сборов при поставке из Китая необходимого для строительства завода оборудования».

В начале ноября премьер-министр республики Андрей Назаров обсудил этот вопрос в ходе бизнес-миссии в КНР с основателем компании. Общая площадь территории завода составит 20 га. Предположительное место размещения производства — Уфимский район или Кумертау.

Компания Jiangxi Ocean Willing Industrial Co., Ltd. основана в 2001 году. Специализируется на исследованиях, разработке и производстве новых экологически чистых и энергосберегающих строительных материалов. У него есть статус ключевого национального предприятия по комплексному использованию ресурсов окружающей среды и энергосбережения.

Майя Иванова

