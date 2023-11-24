В Славянске-на-Кубани из-за ливней подтоплены 74 частных участка

Из-за проливных дождей на территории Славянска-на-Кубани оказались подтоплены 74 придомовых участка. Вода зашла в 68 домов, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Трое жителей города были эвакуированы в пункт временного размещения. Ведутся работы по откачке воды с территории домов. По-прежнему остаются подтопленными 43 домовладения.

На территории Краснодарского края с 24 до 27 ноября действует штормовое предупреждение. Местами в регионе (за исключением Сочи) прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозами и ветром. Ожидается подъем уровня рек с возможностью достижения критических отметок.

Анастасия Назарова