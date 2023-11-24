Корпус РКБ в Уфе достроит подрядчик, связанный с СУ-10

Управление капитального строительства по итогам конкурса заключило контракт на строительство нового корпуса Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе с ООО «Строительно-монтажная компания -10» (ООО «СМК-10»), сообщается на сайте госзакупок. Контракт начальной ценой 1 млрд руб. заключен за 986,5 млн руб. (дисконт — 4%).

До ноября 2026 года подрядчик должен оштукатурить стены на четвертом этаже, провести фасадные работы, наружное освещение, смонтировать окна, двери, систему вентиляции и кондиционирования.

Контракт с прежним подрядчиком ООО «Фирма „СУ-10“» (входит в ГК СУ-10, подконтрольную Валерию Мансурову и членам его семьи) стоимостью 887,53 млн руб., заключенный в декабре 2019 года, был прекращен в сентябре из-за нарушения компанией сроков его исполнения.

ООО «Строительно-монтажная компания-10» зарегистрировано в июле 2001 года. До 7 ноября этого года учредителями компании были Валерий Мансуров и члены его семьи. В настоящее время собственником ООО является «Управляющая компания „М-Групп“», которая на 99,9% принадлежит сама себе, 0,1% — в собственности Ринаса Михайдарова. Ранее господин Михайдаров в арбитражных судах представлял интересы ряда ЖСК, аффилированных с СУ-10.

Выручка ООО в 2022 году составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 450 тыс. руб. В текущем году компания заключила один контракт стоимостью 897,4 млн руб. с Управлением капитального строительства Башкирии на реконструкцию зданий Республиканского кардиологического центра со строительством хирургического корпуса.

Майя Иванова

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