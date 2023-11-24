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Ряд домов в Ижевске начнет оплачивать счета за капремонт поквартально

В столице Удмуртии с 2024 года дома, находящиеся на общем счете регионального оператора, перейдут на поквартальные счета-квитанции за капремонт. Такое решение принял Фонд капитального ремонта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Первая квитанция за январь придет в начале февраля.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом собственники смогут выбрать способ оплаты после получения платежки. То есть, жители сам смогут решать, будут они оплачивать счета за весь квартал или по месяцам.

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