В ХМАО задержали гендиректора компании по делу о незаконной миграции

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) полиция задержала в Нижневартовске генерального директора одной из организаций по подозрению в организации незаконной миграции, сообщили в региональном УМВД. Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, на период следствия подозреваемый заключен под стражу.

Следствие предварительно установило, что 57-летний вартовчанин в сговоре с неустановленым лицом с января 2021 года до конца 2022 года помогал с организацией нелегального пребывания 28 иностранных граждан. Для этого им создавали фиктивную регистрацию по одному адресу в Нижневартовске, а также ложные трудовые договоры. За свои услуги они получали от иностранцев денежное вознаграждение.

В данный момент полиция устанавливает личности других участников преступной схемы.

Ирина Пичурина

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