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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Тинькофф Инвестиции» запускают всероссийскую ежегодную конференцию «Толк — про финансы с толком». Цель новой образовательной инициативы — повышение инвестиционной грамотности и развитие финансовой культуры жителей России независимо от социальной группы и возраста. Первая конференция «Толк — про финансы с толком» приурочена к семилетию со дня создания «Тинькофф Инвестиций». Она пройдет в формате онлайн-интенсива с 29 ноября по 1 декабря. В программе лектории от ключевых представителей финансового рынка России, практикумы с воркшопами и мастер-классы. На конференции ожидаются выступления более 30 известных спикеров, глав ключевых институтов российского финансового рынка, представителей компаний-эмитентов, популярных инвесторов, топовых блогеров соцсети «Пульс» и топ-менеджеров «Тинькофф Инвестиций».

Независимая энергосбытовая компания «ТНС Энерго» задумалась о делистинге своих акций и бумаг «дочек» с Мосбиржи из-за «необоснованного роста их стоимости». С начала года акции «ТНС Энерго» на этой площадке выросли в цене более чем в шесть раз, на пике в августе их стоимость превышала 8 тыс. руб. за штуку.

«Газпром» заявил, что планирует сократить инвестиционную программу на следующий год на пятую часть, до 1,5 трлн руб. Объем инвестиций, в основном направляемых на строительство новой инфраструктуры, снижается на фоне сокращения экспорта в Европу и увеличения налоговой нагрузки на сектор. При этом «Газпрому» могут потребоваться большие инвестиции на строительство газопровода «Сила Сибири-2», если контракт с Китаем будет подписан, отмечает “Ъ”.

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