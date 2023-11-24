Двоих полицейских осудили за избиение орловчанина ради признания в краже

В Орловской области двоих сотрудников УМВД по Орлу осудили за превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Им было назначено по три года колонии общего режима. Об этом сообщили в управлении СКР по региону, не называя имена осужденных.

Следствием и судом установлено, что 22 ноября 2021 в одном из кабинетов УМВД осужденные избили 35-летнего местного жителя, настаивая, чтобы он признался в краже, которой не совершал. Горожанину нанесли удары руками и ногами по туловищу, рукам и ногам. В итоге он получил закрытый перелом локтевой кости.

Как белгородских полицейских оправдали по делу о пытках в отделе УМВД — в материале «Ъ».

Алина Морозова

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