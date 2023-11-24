«Метро МиР» стал фигурантом еще одного уголовного дела

В Новосибирске в отношении муниципального предприятия «Метро МиР» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Установлено, что МП «Метро МиР» заключило муниципальный контракт с МКДОУ «Детский сад 35» и МКУ «УКС» на строительство ливневой канализации. Однако фактически к выполнению работ предприятие не приступили.

В результате «действий неустановленных лиц из числа сотрудников «Метро МиР» рядом с детским садом образовались провалы в асфальте. Ущерб оценивается на сумму свыше 8 млн руб.

В апреле 2023 года в Новосибирске было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководством муниципального предприятия «Метро МиР». Руководство компании, считают правоохранители, с 2018 по 2021 годы использовало не по целевому назначению 155 млн руб. из средств дольщиков многоквартирного дома на ул. Ельцовской, застройщиком которого являлся «Метро МиР». В результате чего, дом не был сдан в срок в 2018 году. В настоящее время права 192 дольщиков восстановлены.

Директор МП «Метро МиР» Александр Мысик является фигурантом трех уголовных дел. О возбуждении последнего дела в отношении него – о злоупотреблении полномочиями – стало известно в апреле 2023 года. Оно связано с незаконным, по данным следователей, подписанием актов приемки выполненных работ по договору с госпредприятием на строительство одного из объектов в Новосибирске. Также в отношении Александра Мысика расследуется дело о нарушениях при строительстве дороги к новой ледовой арене в Новосибирске. С марта он находится под домашним арестом.

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Александр Киселев