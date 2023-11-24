В Башкирии создадут АНО «Беспилотные объединенные технологии»

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Беспилотные объединенные технологии», которое будет внедрять и развивать бесплотные технологии. Учредителем станет министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров. Министерство должно будет утвердить разработанный автономной организацией устав.

В феврале 2021 года стало известно, что Башкирия намерена создать кластер беспилотной авиации. Реализовать проект региональные власти планировали совместно с компанией «Геоскан». В последующем заявлялось, что в создании кластера будут участвовать компании «Аэроглоуб» и «ХОВЕР», НИЦ «Институт им. Николая Жуковского» и Уфимский университет науки и технологий. Объем инвестиций оценивался в 2 млрд руб.

В апреле 2023 года премьер-министр Андрей Назаров сообщил, что «Геоскан-Уфа» и белорусская компания «Авиационные технологии и комплексы» начнут производить беспилотники для нужд СВО, а также дроны для применения в сельском хозяйстве. В июне Башкирия презентовала первый сертифицированный и серийный тяжелый беспилотный комплекс на ПМЭФ.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте