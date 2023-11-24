В Сочи за время погашения траншевой ипотеки стоимость квартир растет на 30–70%

В Сочи становится популярна траншевая ипотека, активно используемая на рынке недвижимости Москвы. По данным пресс-службы Golden Brown Group, за время погашения кредита стоимость квадратного метра в строящихся объектах вырастает на 3070%.

По словам экспертов, рост стоимости квадратного метра позволяет собственникам выгодно перепродать недвижимость или сдать ее в аренду, гася задолженность по ипотеке за счет арендных поступлений. При этом для заемщика стоимость апартамента останется прежней на весь срок кредитного соглашения.

Траншевая ипотека появилась на рынке недвижимости Сочи в октябре. Ее предлагают сразу несколько крупных девелоперов. Для нее подходят только те проекты, которые реализуются в рамках ФЗ-214.

После одобрения кредита банком заемщик выплачивает первоначальный взнос в размере 20% от стоимости недвижимости. После банк выдает первый ипотечный транш на 100 руб., клиент перечисляет его на эскроу-счет застройщика и потом платит 1 руб. в месяц до ввода объекта в эксплуатацию.

Позже кредитор выделяет заемщику второй ипотечный транш на сумму всего кредита минус 100 руб. и снова переводит средства на эскроу-счет. После этого клиент платит по стандартной банковской ставке. Общая переплата по кредиту составляет в среднем 1,51,8 млн руб.

Руководитель отдела продаж Golden Brown Group Полина Васильева отметила, что у траншевой ипотеки меньший ежемесячный платеж, чем у обычной. Кроме того, начинать вносить крупные суммы можно спустя 11,5 года после оформления кредита, когда объект уже построен, что придает покупателю дополнительную уверенность.

«Появление таких продуктов на рынке недвижимости Сочи логично — это уже есть не только за рубежом, но и в Москве. Опираясь на экономическую ситуацию, застройщики всегда стараются привлечь наиболее интересные инструменты для увеличения продаж»,— отметила Полина Васильева.

Татьяна Ручкина

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