ХК «Ижсталь» из Удмуртии впервые одержала победу над питерским «Динамо»

ХК «Ижсталь» из Удмуртии на домашнем льду обыграл «Динамо СПб» в матче Кубка Шелкового пути, сообщает пресс-служба «сталеваров». Игра, которую в пресс-службе команды назвали «исторической», закончилась со счетом 3:2Б. На сегодняшний день «Ижсталь» занимает 26 место из 29 в турнирной таблице, «Динамо СПб» — 18.

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Главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков назвал игру «боевой», заявив, что ижсталевцы «забрали должок» за неудачную питерскую игру. «Конечно, ненужные удаления и второй гол в меньшинстве. Но проявили характер, забили вшестером и по буллитам одержали победу»,— отметил господин Маслюков.

Первый период мачта прошел «сухо», поскольку ни одной из команд не удалось открыть счет. Однако второй отрезок игры начался со взаимных активных атак, одна из которых обернулась в пользу «Динамо». На 31-й минуте нападающий команды забил под перекладину.

Самым насыщенным вышел третий период. На 42-й минуте сталевары сравняли счет, однако на последней минуте периода динамовцы оформили дубль. «Сталевары» продолжили биться до последнего и за 7 секунд до окончания периода вновь сравняли счет. Игра завершилась овертаймом, который также не выявил победителя. Исход мачта решила серия послематчевых буллитов, где «сталевары» закрепили свое лидерство. Отметим, что это первая в истории победа над питерским Динамо.