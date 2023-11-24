Казанский проспект стал самой дорогой торговой улицей России

Проспект Ямашева в Казани оказался самой дорогой торговой улицей в стране без учета Москвы и Санкт-Петербурга по итогам 11 месяцев этого года. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Максимальная арендная ставка на проспекте Ямашева составляет 40 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Второе место в данном рейтинге заняла Красная улице в Краснодаре со ставкой в 27,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Топ-3 замкнул Красный проспект в Новосибирске (25,3 тыс. руб.) В пятерку также вошли площадь Свободы в Нижнем Новгороде (25,2 тыс.) и площадь Ленина в Воронеже (25,1 тыс.).

При этом самая минимальная арендная ставка в РФ зафиксирована на улице Правды в Оренбурге и Пролетарской улице в Кургане. Там она составила 10 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

"Ъ-Казань"