Холдинг Alias Group поддержал проект «Прогулки в облаках» Русского географического общества

Инвестиционный холдинг Alias Group поддержал проект «Прогулки в облаках», в рамках которого состоится серия выставок картин знаменитого краснодарского художника Сергея Дудко. В частности, 22 ноября работы были представлены в индийском городе Нью-Дели.



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Галерея включает в себя изображения 14 самых высоких гор планеты, которые Сергей Дудко создал по итогам международного крупномасштабного проекта Краснодарского регионального отделения РГО «Русское наследие Гималаев. Продолжение пути», приняв участие в экспедиции в Бутан, Непал, Индию, Китай (Тибет) и Пакистан.

«Таким образом мы хотим познакомить жителей стран, на территории которых возвышаются Гималаи, с творчеством Сергея Дудко. Мы также начали съемки документального фильма «Прогулки в облаках» о творческом наследии выдающихся российских художников, путешественников и исследователей высочайшей горной системы мира, а также о современном проекте Русского географического общества «Русское наследие Гималаев. Продолжение пути», – рассказал руководитель проекта Иван Чайка.

Проект «Прогулки в облаках» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Россотрудничества, а также основателя инвестиционного холдинга Alias Group Бориса Юнанова. Ранее в рамках этой инициативы в Краснодаре прошел конкурс детских рисунков «Памяти Сергея Дудко»

Напомним, что заслуженный художник и путешественник России, член РГО и экспертного совета Национальной премии «Хрустальный компас» Сергей Дудко умер в 2019 году в возрасте 71 года.

По словам Бориса Юнанова, благодаря новым выставкам его картины будут жить и дальше.

«Очень важно, чтобы о творческом наследии таких выдающихся людей как Сергей Дудко узнавали в России и за ее пределами. Он был не только художником, но и путешественником, «влюбленным» в горы. Его жизненный путь доказывает, что не достижимых целей не существует. И, если ты действительно увлечен своим делом – то обязательно всего добьешься», — сказал Борис Юнанов.

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