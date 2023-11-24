Кузбасс продлил освобождение от транспортного налога для участников СВО

Законодательное собрание Кемеровской области приняло в пятницу налоговую льготу по транспортному налогу для участников СВО. Соответствующие поправки внесены в региональный закон «О внесении изменений в ст. 6 закона Кемеровской области «О транспортном налоге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Представляя проект этого закона на заседании парламента, первый заместитель председателя областного правительства — министр финансов Игорь Малахов сообщил, что освобождение от уплаты транспортного налога для участников СВО действовало для налоговых периодов 2021-2022 годов. и теперь продлевается на 2023 год, срок уплаты за который наступает 1 декабря 2024 года.

Продление льготы, по его данным, приведет к выпадающим бюджетным доходам в 5 млн руб.

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Игорь Лавренков, Кемерово