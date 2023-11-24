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Челябинское УФАС потребовало отменить закупку на пошив единой формы для медиков

Управление ФАС России по Челябинской области обязало министерство здравоохранения региона отменить закупку на пошив 5 тыс. медицинских костюмов в едином стиле за 99,9 млн руб. В действиях заказчика выявлены нарушения законодательства о контрактной системе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Минздрав Челябинской области объявил аукцион на пошив формы для 35 медицинских учреждений в конце октября. На участие в торгах была подана одна заявка. Она была отклонена. В УФАС обратилось Челябинское региональное отделение Всероссийского общества глухих, которое не принимало и не могло принять участие в аукционе. Представители общественной организации указали, что заказчик выбрал код – услуга по пошиву производственной одежды. Но если бы код соответствовал поставке готовых изделий, организации инвалидов смогли бы принять участие в аукционе. Также заявитель обратил внимание на состав ткани медицинских костюмов.

Челябинское УФАС провело внеплановую проверку и установило в действиях минздрава существенные нарушения законодательства о контрактной системе. Так, заказчик указал в извещении, что объектом закупки являются услуги по созданию единого стиля одежды сотрудников первичного звена здравоохранения.

«При этом невозможно сделать однозначный вывод о том, что необходимо выполнить в рамках оказания этой услуги. Критерии, по которым можно определить соответствие оказанной услуги требованиям заказчика, не определены»,– подчеркивают в ведомство. В связи с этим министерству здравоохранения региона выдано предписание отменить закупку.

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