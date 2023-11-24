Автомобиль сгорел в селе Кулюшево в Удмуртии вместе с гаражом

В Каракулинском районе Удмуртии ночью загорелся гараж, расположенный на территории частного домовладения в селе Кулюшево. В результате возгорания оказался поврежден автомобиль Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Общая площадь превысила 100 кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Благодаря работе пожарных огонь не перекинулся на 2-квратирный дом, стоявший рядом с загоревшимся гаражом.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводов в гараже.