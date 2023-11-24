Минюст сообщил о новых видах наказаний для тех, кто распространяет материалы иностранных агентов без соответствующей маркировки. Новация касается как простых граждан, так и библиотек, книгоиздателей, а также телевидения. Размер штрафа составит 300-500 тыс. руб. Кроме того, глава ведомства Константин Чуйченко рассказал, почему иноагентам не удается снять с себя указанный статус. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что борьба с иностранным влиянием будет и дальше расширяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко посетовал: все эти иностранные агенты пытаются снять с себя данный позорный статус. Но мало кому это удается. Почему? Да потому что не понимают они сути — все спорить пытаются, мол, не виноваты, напраслину на нас наводите. Не получали мы чуждого зарубежного финансирования. Вот и документики разные прилагают.

А ведь все так просто, нужно лишь сказать: я за Россию и против иностранного вмешательства. Иными словами, раскаяться нужно. Лукавый попутал. Видимо, стоит гражданам иноагентам прислушаться к мудрому совету. Хотя не факт, что это поможет. Раскаяние ведь искренним должно быть, а как это проверить? Непросто все. Но попробовать, наверное, можно. При желании, конечно.

Тем временем заместитель господина Чуйченко Олег Свириденко обошелся без лирических отступлений и поведал об очередной небезынтересной новации. Дело в том, что зло творят не только иноагенты. У них есть еще и пособники — вольные или невольные. Сослался на материал соответствующий или книжечку кому-то передал, а маркировку-то забыл поставить либо умышленно закон проигнорировал. Так вот таким будет грозить штраф от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Кого это может коснуться? Да кого угодно — от простого физического лица до библиотек и даже телевидения. Правда, сначала все-таки предупредят. Но, если не будет реагирования, накажут.

Также нелишне обратить внимание на другую фразу уважаемого замминистра: как постановление выйдет, приказ выпустим и будем пополнять бюджет. Вот ведь как хорошо. Сразу двух зайцев наповал: и казне прибыток, и очередной нарушитель за руку схвачен. Плюс теоретическая возможность раскаяния для оступившихся. Гармония, не иначе.

В общем и целом иностранные агенты превращаются в некий отдельный общественный класс, от которого людям положительным следует держаться подальше, дабы не загреметь в пособники.

Проблема лишь в том, что указанная группа неуклонно расширяется. Так ведь не уследишь, кого в очередной раз в черный список занесли. Иной скажет: лучше вообще ничего не читать и не смотреть, завязать глаза и заткнуть уши. А вот это они зря — не нужно передергивать, у нас все по справедливости делается. Но бдительность терять не следует. Нет поводов сейчас расслабляться, не то время.

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