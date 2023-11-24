Из-за рассыпанного красителя в Уфе объявлено предостережение компании

Управление Роспотребнадзора по Башкирии объявило предостережение ООО «ОЗНХ-сервис» из-за рассыпанного сухого красителя «Родамин С» при его разгрузке на складе в Орджоникидзевском районе Уфы о недопустимости нарушения обязательных требований в части хранения химических средств при транспортировке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В результате после растворения в дождевых водах по улице Донского в районе Колхозного рынка растеклись ручьи багрового цвета.

ООО «ОЗНХ-сервис» зарегистрировано в Уфе в 1999 году. Компания поставляет химреагенты для предотвращения осложнений при добыче нефти и газа, оказывает сервисные услуги по химизации технологических процессов и мониторингу для крупнейших нефтегазодобывающих компаний России и ближнего зарубежья. Принадлежит ЗАО «Опытный завод Нефтехим». В 2022 году выручка «ОЗНХ-сервис» составила более 1 млрд руб., чистая прибыль — 111,5 млн руб.

Влада Шипилова

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