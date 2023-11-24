Порядка 1 млрд рублей вложат в ремонт Глазовской межрайонной больницы в Удмуртии

В Глазовской межрайонной больнице в Удмуртии в 2024 году начнутся ремонтные работы, которые будут продолжать следующие три года. Средства на их выполнение включили в проект федерального бюджета. Как сообщил во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, в 2024 на ремонт выделят 300 млн руб. от федерации, из республиканского бюджета — около 60 млн руб. Всего стоимость ремонта учреждения составляет около 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Работы начнутся с операционного блока, где будут ремонтировать по очереди 2-3 операционные из восьми существующих. Остальные в это время задействуют для оперирования пациентов. Кроме того, закупят высокотехнологичное оборудование.

Напомним, обновление больницы ведется поэтапно. В 2021 году здесь отремонтировали хирургическое отделение, в 2022 году — заменили окна и лифты. В учреждение закупили УЗИ, передвижной рентген, гемоанализатор, операционное оборудование, аппараты ИВЛ и другую высокотехнологичную медтехнику.