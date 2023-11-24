Объем субсидии на авиаперевозки в Эвенкии в 2024 году вырос до 333 млн рублей

Эвенкийский муниципальный район Красноярского края увеличил до 333 млн руб. размер субсидии авиакомпании на осуществление пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам. Сумма указана в условиях отбора перевозчика на 2024 год.

Конкурс начнется 25 ноября и завершится 24 декабря 2023 года, итоги будут подведены 25 декабря. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в комиссии по его проведению, в этом году сумма субсидии составила 304,4 млн руб. Перевозки осуществляет принадлежащая региону компания «КрасАвиа».

В комиссии уточнили, что число субсидируемых полетов в следующем году останется прежним. Всего планируется совершить 615 рейсов. В условиях отбора указана и цена билетов. Например, стоимость билета с НДС на маршруте Тура — Байкит на вертолете Ми-8 для взрослого пассажира составит 5,86 тыс. руб.

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Валерий Лавский