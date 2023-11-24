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обновлено 09:12

Определены лауреаты премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2022 год

Губернатор Дмитрий Махонин внес в заксобрание проект постановления о присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за 2022 год. Об этом сообщает телеграм-канал заксобрания.

Согласно документу, в номинации «Литература» премию предлагается присудить издательской команде Пермской краевой общественной организации Союза писателей России за издание фантастического романа «Книга Вишеры»; в номинации «Театр» — актерско-постановочной группе Пермского театра оперы и балета за спектакль «Евгений Онегин»; в номинации «Изобразительное искусство» — члену Пермского отделения Союза художников Алексею Мургину за персональную юбилейную выставку «Отражение времени»; в номинации «Кино» — коллективу ООО «Продюсерский центр “Капризка”» за одноименный мультсериал; в номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края» — авторскому коллективу издательского проекта «Серия книг “Фольклор народов России”» и авторскому коллективу Губахинского городского историко-краеведческого музея за проект «Парк эдиакарского периода»; в номинации «Проект в различных видах искусства и творчества» — коллективу Пермской государственной художественной галереи за проект, посвященный столетию галереи; в номинации «Детский и молодежный проект» — авторскому коллективу Пермского краеведческого музея за проект «Про Льва, который стал писателем»; в номинации «Честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края) — оперно-симфоническому дирижеру, заслуженному деятелю искусств РФ, народному артисту Башкортостана Валерию Платонову.

Проект постановления будет рассмотрен на заседании заксобрания 30 ноября 2023 года.

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