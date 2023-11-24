Президент Украины ввел санкции против Лейлы Фазлеевой
Украинский президент Владимир Зеленский ввел новые антироссийские санкции против 147 физлиц и 303 юрлиц, включая двух чиновников из Татарстана. Информация об этом опубликована на сайте главы государства.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Речь идёт о вице-премьере Татарстана Лейле Фазлеевой и руководителе Минмолодежи республики Ринате Садыкове.
Помимо них, под санкции попали ряд командующих войсками РФ, предприниматели, а также экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс и советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин.