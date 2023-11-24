Президент Украины ввел санкции против Лейлы Фазлеевой

Украинский президент Владимир Зеленский ввел новые антироссийские санкции против 147 физлиц и 303 юрлиц, включая двух чиновников из Татарстана. Информация об этом опубликована на сайте главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Речь идёт о вице-премьере Татарстана Лейле Фазлеевой и руководителе Минмолодежи республики Ринате Садыкове.

Помимо них, под санкции попали ряд командующих войсками РФ, предприниматели, а также экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс и советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин.

"Ъ-Казань"