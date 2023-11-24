Пожилой пермяк пытался поджечь военкомат в Мотовилихе

Вчера 72-летний житель Перми пытался поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, он кинул бутылку с зажигательной смесью. Поджог оказался неудачным: бутылка упала в снег. Поджигателя задержал местный участковый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Shot Фото: телеграм-канал Shot

По данным канала, поджигателем оказался руководитель ансамбля народного пения в местном ДК. Напасть на военкомат его убедили телефонные мошенники, позвонившие с неизвестного номера и представившись «следователем Таганского ОВД». Они сообщили ему, что на его имя оформили кредиты на сумму 350 тысяч и 1,5 млн руб., и чтобы их списать, нужно выполнять дальнейшие инструкции.