На ЕКАД в ДТП с фурой погибла водитель легкового автомобиля

На 54 км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) в результате ДТП с грузовым автомобилем погибла водитель легкового автомобиля, сообщила Госавтоинспекция Екатеринбурга. По предварительным данным, авария произошла из-за столкновения автомобиля Folkswagen и автомобиля Sitrak. Водитель легковой машины погиб на месте, до прибытия медиков.

В данный момент на участке ДТП сотрудники УМВД по Екатеринбургу устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вчера на ЕКАД из-за невнимательности водителя грузовика столкнулись пять машин.

Ирина Пичурина

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