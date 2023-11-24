На Кубани потеплеет до 17 градусов и пройдут дожди

В Краснодарском крае на выходных прогнозируется потепление до +15…+17°. При этом в регионе пройдут кратковременные дожди, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду Кубани повлияет очередная фронтальная волна, но на этот раз теплая. Небо над регионом продолжат закрывать плотные облака, будет ветрено и пройдут дожди»,— отметил синоптик.

24 ноября в регионе ожидается +12…+14°. Ветер составит 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

Татьяна Ручкина

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